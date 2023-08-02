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人気モデル···NIKE エアジョーダン1
ニューバランス×フランクミュラー MS327FMA ネイビー
スニーカー型···ハイカット(High)
アディダス グランドコート × レゴ 2.0 M 27.5cm GW7178
y-3 スニーカーサンダル
SNKRSで当選しました。
Nike Air Foam Posite One Silver Camo
試着もしていません。
【22AW】【新品】NEIGHBORHOOD × Vans Era GREEN
new balance M991NPG 27㎝ ニューバランス
新品未使用ですが、NCNRでお願いします。
NIKEオフホワイト
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
エアジョーダン
商品の状態
新品、未使用
ニューバランス New balance 2002R Hazy Blue
《新品・未使用》NIKE ナイキ エアジョーダン4 クラフト26センチ
アディダス スーパースター EG4959 ADIDAS SUPER STAR
Travis Scott×NIKE AJ1 BlackPhantom
adidas Yeezy Boost 350 V2 onyx
人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ハイカット(High)SNKRSで当選しました。試着もしていません。新品未使用ですが、NCNRでお願いします。
商品の情報
商品のサイズ
28.5cm
ブランド
エアジョーダン
商品の状態
新品、未使用
登場! エアジョーダン1 Next Chapter【28.5cm】 スニーカー
375
42分钟前
登場! エアジョーダン1 Next Chapter【28.5cm】 スニーカー
¥
30,000
¥
17,100
(税込) 送料込み
5
5
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商品の情報
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靴
スニーカー
エアジョーダン1 Next Chapter【28.5cm】
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
3f8a6d98e
1820
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (5)
登場! エアジョーダン1 Next Chapter【28.5cm】 スニーカー
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