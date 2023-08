ご閲覧ありがとうございます♪

こちらは大人気コミックの全巻セットです!

Dr.STONE 全巻(1〜26巻)と

Dr.STONE reboot:百夜 のセットです。

Boichi 稲垣理一郎

共27冊

21巻〜26巻までは未開封のシュリンク付きとなります!

あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入下さい。

バラ売りとお値下げはごめんなさいm(_ _)m

アルコールで拭き取りをし、

水濡れ防止の梱包をして発送いたします!

気になった方は是非ご検討くださいませ♪

このほかにもコミックを出品予定なので、

セット購入いただけるのでしたら、お値下げも可能です(^^)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

