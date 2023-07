【商品】

パラブーツのランスです。人気モデルで、長い期間お使いできる1足です。

【状態】

目立つキズや汚れはなく、通常のUSED品の状態です。

※インソールの円形の跡は、ヒールパッドを剥がした跡です。

【サイズ】

表記 9

ソール全長 30cm

【カラー】

黒 ブラック NOIR

【素材】

本革 リスレザー

【付属品】

無し

【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品オークション

鑑定済の商品

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド パラブーツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品】パラブーツのランスです。人気モデルで、長い期間お使いできる1足です。【状態】目立つキズや汚れはなく、通常のUSED品の状態です。※インソールの円形の跡は、ヒールパッドを剥がした跡です。【サイズ】表記 9ソール全長 30cm【カラー】黒 ブラック NOIR【素材】本革 リスレザー【付属品】無し【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品オークション鑑定済の商品

