新品未使用美品です◎◎◎

お探しの方、かなりお買い得だと思います◎◎◎

サイズS(ユニセックスサイズ)

定価16500円

Leeデニムオーバーオール人気No1の商品です。

王道のストレートシルエット◎◎◎

オーバーサイズな着こなしや、気になる体型もカバーしてくれる、ゆったりフィットのユニセックスオーバーオールです。

本物モデルをお探しの方にはこのモデルをおすすめします◎◎◎

Sサイズを着た画像を載せておりますので形や丈感などご参考にしていただければと思います◎

洗練された雰囲気のLee(リー)を代表するオーバーオール。

変わらないデザインは、Leeを代表する名品の証。アクセントとなる各所のステッチングや機能的なポケット使い、ブランドロゴが配されたヴィンテージ感のあるボタン使いなど、細部へのこだわりに魅力を感じます。さりげないロゴタグ使いやハンマーループ、金具使いもポイント。シャツ、カットソー、ニットなど、どんなアイテムとも合わせやすく、オールシーズン着まわせるのでとっても便利な一枚です。またストリートからワークまで幅広いシーンでも活躍してくれて、いろんなコーディネートを楽しんでいただけます。

カラー···ブラック

パンツ丈···フルレングス

素材···コットン

季節感···春、夏、秋、冬

●商品については、あくまでも中古品、素人自宅保管となりますのでご理解いただいた上でご購入お願いします。

●購入後のキャンセル・返品・交換は出来ませんのでご了承願います。

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

Lee ユニセックス デニムオーバーオール ブラック 新品未使用美品です◎◎◎お探しの方、かなりお買い得だと思います◎◎◎サイズS(ユニセックスサイズ)定価16500円Leeデニムオーバーオール人気No1の商品です。王道のストレートシルエット◎◎◎オーバーサイズな着こなしや、気になる体型もカバーしてくれる、ゆったりフィットのユニセックスオーバーオールです。本物モデルをお探しの方にはこのモデルをおすすめします◎◎◎Sサイズを着た画像を載せておりますので形や丈感などご参考にしていただければと思います◎洗練された雰囲気のLee(リー)を代表するオーバーオール。変わらないデザインは、Leeを代表する名品の証。アクセントとなる各所のステッチングや機能的なポケット使い、ブランドロゴが配されたヴィンテージ感のあるボタン使いなど、細部へのこだわりに魅力を感じます。さりげないロゴタグ使いやハンマーループ、金具使いもポイント。シャツ、カットソー、ニットなど、どんなアイテムとも合わせやすく、オールシーズン着まわせるのでとっても便利な一枚です。またストリートからワークまで幅広いシーンでも活躍してくれて、いろんなコーディネートを楽しんでいただけます。カラー···ブラックパンツ丈···フルレングス素材···コットン季節感···春、夏、秋、冬●商品については、あくまでも中古品、素人自宅保管となりますのでご理解いただいた上でご購入お願いします。●購入後のキャンセル・返品・交換は出来ませんのでご了承願います。

