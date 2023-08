某ヴィンテージショップで購入した1950年代の貴重なLeeのオーバーオールになります

ボタンはもちろんロングLです

写真にある通りユニオンチケットもついたままです

非常に状態は良く、色残りも8割ほどは残っているかと思います

購入したものの残念ながら少しだけ私の思うサイズとは異なったため、今回購入した価格よりも少し安価にてお譲りいたします

サイズ

実寸:W89センチ

L74センチ

総丈(ビブ上から裾先まで)131センチ

裾幅26.5センチ

腿幅33センチ

ご検討何卒宜しくお願いいたします

カラー···ブルー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

某ヴィンテージショップで購入した1950年代の貴重なLeeのオーバーオールになりますボタンはもちろんロングLです写真にある通りユニオンチケットもついたままです非常に状態は良く、色残りも8割ほどは残っているかと思います購入したものの残念ながら少しだけ私の思うサイズとは異なったため、今回購入した価格よりも少し安価にてお譲りいたしますサイズ実寸:W89センチL74センチ総丈(ビブ上から裾先まで)131センチ裾幅26.5センチ腿幅33センチご検討何卒宜しくお願いいたしますカラー···ブルー季節感···春、夏、秋、冬

