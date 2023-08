【NIKE BY YOU】ナイキ エア マックス 95 (NIKE AIR MAX 95) [DM1182-991]

グリーンの濃いグリーン淡いグリーンの2色とホワイト、ブラックカラーで合わせた爽やかな一足です。

一度試し履きをしたのみで綺麗です。

NIKE BY YOU AIR MAX 95

[DM1182 NIKE AIR MAX 95 white/Green/

●【商品サイズ】

US:8.5 JP:26.5㎝ AIR

色:白、緑、黒

カラー:ホワイト、グリーン、ブラック

●保管状態は良いと思いますが、

神経質な方はご遠慮下さい。

発送は、撮影している箱と梱包させて頂きます。

メインカラー···ホワイト、グリーン

人気モデル···NIKE エアマックス95

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

