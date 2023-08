ご覧いただきまして

サントリーウイスキー樽①

ありがとうございます

富士山が朝日に照らされ

赤く染まることから見られる赤富士は

めったに見ることのできない

貴重なお姿です✨

✨神々しく美しい赤富士✨

赤富士には

厄除け

商売繁盛

願望成就

といった意味もあるそうで

とても縁起が良いです。

金山神社 ご祈祷済みなので貴重です

壁に吊るすことも

立てておくこともできます。

毎日いいものを見ることによって

自分の波動 や

運気を上げましょう!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

