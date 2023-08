超美品 COACH コーチ C0896 ミッキー マウス X キース・ヘリング ハイライン トート バッグ 赤 エレクトリック レッド コラボ a です。

正規品保証

出品物は、古物許可証を有する物しか参加することのできない大手古物市場より仕入れさせていただいた商品や、大手古物業者など第三者による真贋の鑑定済みの商品のみを出品させていただいておりますので、ご安心してご購入ください。

★ブランド★COACH

★サイズ★約W45/底36×H32×D11㎝ ハンドル高さ 約24cm

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

★仕様★オープン開閉

★状態★中古品

★付属品★保存袋・タグ・ケアカード

COACH ミッキーマウス×キース・へリング コラボ トートバッグになります。

目立ったダメージはないかと思いますが中古のお品になりますので、背面の僅かな汚れ、スレ、ショルダーの保管グセ等があります。

出品する際にチェックしていますが、見落し等がある場合があります。

状態などは個人の主観ですので、神経質な方はご入札をお控えください。

あくまで中古のお品になりますので、ご理解いただいた上でのご入札をお願いします。

お安く出品していますので、お探しの方は是非いかがでしょうか。

お探しの方はお見逃しなく!

この機会にぜひどうぞ!

※値下げ交渉などは出来ませんので、コメントをいただいてもお返事などはお返しできません。申し訳ありませんが、ご理解いただけますよう、よろしくお願いします。

★19時~11時、金曜日の19時~日曜日の11時までは、ご連絡・発送・質問の回答等が出来ません。ご迷惑をお掛けしますが、予めご了承いただけますようよろしくお願いします。

★その他、GW・お盆・年末年始などもご連絡・発送などできません。お急ぎの方は事前にご質問などでご確認していただけますよう、よろしくお願いします。)

こちらの都合で誠に申し訳ありませんが、あらかじめご了承いただいた方のご入札をお願い致します。

筏

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

