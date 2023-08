ブランド : Belvest

品名 : チェックシングルテーラードジャケット

【 JACKET IN THE BOX 】

色 : ワインレッド系チェック

サイズ : 46

実寸 : 肩幅…約43cm 身幅…約51cm 袖丈…約63cm 着丈…約72cm

状態 : ①生地にリネンが入っている関係上で糸の飛び出しがある箇所がございます。

②襟裏のステッチが5針程ほどけており約2センチのほつれがございます。

お召し頂く際には特に気にならずに着用が可能かと思われます。

その他、特に目立った汚れダメージ等は見当たりませんでした。

コメント: ベルベストのジャケットインザボックスです。

スタイリングのアクセントになるワインレッド系のチェック柄はさりげなくグレーの糸を織り交ぜ主張しすぎずクラシカルな表情の1着。

もちろん作りに関して軽い着心地でシルエットに関しても文句なしの一流品でさらっと羽織っていただくだけでワンランク上の着こなしを演出します。

生地にはウール50%をメインに40%の上質なシルクと10%リネンとこだわりが感じられる生地感で適度な艶感は存在感があります。

※シングル、パッチポケット、サイドベンツ、袖先は4個ボタンが付いているだけで切羽は入っているだけで袖丈の調節が可能です。

※友人も購入を検討しているため早期に終了の可能性がございます。お気持ち程度であればお値下げも可能ですのでお早めにご検討頂けますと幸いです。

カラー···ワインレッド系

柄・デザイン···チェック

素材···ウール、シルク、リネン

アウター形···シングル

襟···レギュラーカラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベルベスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベルベスト 商品の状態 やや傷や汚れあり

