LEVI'S

LEVI'Sリーバイス501Made in USAアメリカ製1989年5月製造ボタン裏501(アルバカーキ工場製)コーンデニム(コーンミルズ)ホワイトオークvintageサイズW34×L32ウエスト41〜42股上30股下81裾幅20※平置きでの寸法になります。素人採寸ですので若干の誤差はご了承下さい!1989年米国製、リーバイス5011980年後半から1990年代前半に製造されたパッチ赤文字50134年前のデニムになりますが目立った汚れや破れなどもなくかなり状態は良いです。ヴィンテージ感でてます。裾のパッカリング、左右のアウトシームのアタリも綺麗にでてます!裾上げはしてなくフルレングス、オリジナルです。34年前のジーンズ、ビンテージ、古着に理解して購入して下さる方、宜しくお願いします。※ゆうパケットプラスで小さく畳んでの発送になりますのでご了承下さい。Levisリーバイス501リーバイス501xxリーバイス501ビンテージリーバイス501プレミアムリーバイス501 90sリーバイス501 80sデニムジーンズパンツ人気モデル...リーバイス 501カラー...ブルーシルエット...ストレートデニムカラー/デザイン...ブルー

