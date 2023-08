ご覧いただきありがとうございます。

商品名 : NEW BALANCE M2002RXD GORE-TEX (R)

サイズ : 24.0cm

ZOZOにて購入しました。もちろん国内正規品です。

新品(未着用)、箱付き、タグ付きです。

Made in U.S.A.のフラッグシップモデルとして2010年に誕生した『MR2002』。同モデルの重厚なアッパーデザインを継承し、『N ERGY』と『ABZORB』を搭載したハイスペックなソールを組み合わせ、アジア製で復刻を果たした『M2002R』。今回は『M2002R』に『GORE-TEX(R)』を搭載し、あらゆる天候に対応するモデルが登場。ブラック&グレーのモノトーンの配色で、幅広いスタイリングにマッチする一足に仕上げています。

箱や包み紙は、商品が到着した時にすでに傷や破れが見られる場合があります。

神経質な方は購入をご遠慮ください。

よろしくお願いします。

New Balance

BEAMS

M2002R GTX

M2002RXD

GORE-TEX(R)

ML2002R

990V6

Mirage Gray

JOE FRESHGOODS

M9060

JJJJOUND

M990V3

M990AD3

M990AD1

M990

M992

M993

BB550

TD2

TA1

ニューバランス

ビームス

ゴアテックス

ジョウンド

ミラージュグレイ

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

