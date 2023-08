適切な価格 Sony ソニー FE 28-70mm f3.5-5.6 OSS SEL2870 レンズ(ズーム)

マウント···αEマウント系

マウント···αEマウント系レンズには傷や汚れはありません。35mmフルサイズ対応のコストパフォーマンスの高い小型軽量標準ズームレンズです。使用頻度の高い28mmから70mmまでをカバーしながら、最新の光学設計により、ズーミング時の全長変化が少ない小型ボディを実現。非球面レンズ3枚、EDガラス1枚を採用した光学設計は、諸収差が良好に補正され、ズーム全域で高画質が得られます。円形絞りの採用により、自然で美しいぼけ味も魅力。さらに、光学式手ブレ補正機能の搭載により、手ブレしやすい望遠撮影時や暗いシーンでも手持ち撮影が可能です。防塵・防滴に配慮した設計で、日常のスナップからポートレート、風景まで幅広い撮影シーンで活躍。「小型で高性能」なα7シリーズの性能を引き出せる、携帯性にも優れたおすすめのレンズです。レンズ構成:8群9枚最短撮影距離:0.3m(ワイド端)/0.45m(テレ端)最大撮影倍率:0.19倍焦点距離イメージ(mm):42-105mm(*)フィルター径:φ55mm大きさ:最大径φ72.5mm、全長83mm質量:約295g

