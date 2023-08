◼️greenway◼️グリーンデイ◼️

◼️90sビンテージ・オールド◼️

ビンテージのグリーンデイのロックTシャツです。

両面プリントで年号付きのコピーライトが付いています。汚れではなくハチが飛んでいるプリントです。

背中にゴマ粒の汚れがスソ部分に2箇所あります。

他ビンテージ古着の使用感があります。

◼️サイズ表示XL

◼️必ず実寸重視でお願いします

◼️肩幅56

◼️着丈74

◼️袖丈23

◼️身幅55㎝

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 傷や汚れあり

