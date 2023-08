【商品】

リーバイス501 66後期

リーバイス 505 ビッグE W42 オリジナル ビンテージ TALON 66前期

【サイズ】

W42 L34

ウエスト=約55×2=110cm

股下=約80cm

袖幅=約22cm

サイド総丈=約110cm

【状態】

色残りも多く良い状態です。

画像でご確認お願いします。

トップボタン裏、彫刻=8

バックポケット裏、シングルステッチ、ビッグE

赤耳では無い

フロントジッパーは[42 TALON] 裏にUSA刻印

左バックポケット、アーキュエイトステッチ(少しほつれがある)

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

