商品の情報 商品のサイズ L ブランド フルカウント 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FULLCOUNT×GLAD HAND 0105 LOOSE STRAIGHT VINTAGE FINISH。FULLCOUNTの0105 LOOSE STAIGHTをベースにしたGLAD HANDとのコラボレーションジーンズです。フロント釦フライ、トップボタン、リベットはGLAD HAND仕様。隠しリベットはFULLCOUNTの隠しリベットを使用しております。左裾内側にはFULLCOUNTとGLAD HANDのプリントを施し、ロールアップで良いアクセントとなります。革パッチにはGLAD HANDのロゴが入り、ポケットスレキにはコラボレーション仕様のフラッシャー同様のプリントが入ります。こちらはヴィンテージ加工モデルです。サイズ 32ウエスト約80cm股上約29cm股下約77cm裾幅約22cm多少の誤差はご了承下さい。状態 特に目立ったダメージ、汚れなどなく状態は良好です。ヴィンテージ加工の為ご了承下さい。商品の状態に関しまして神経質な方はご購入をお控え下さい。返金、返品、クレーム等には対応できませんのでご了承下さい。専用、取置きは行なっておりませんのでご了承下さい。フルカウントGLAD HANDリーバイスデニムデニムパンツヴィンテージヴィンテージ加工

