■ 商品詳細 ■

◆FRAY I.D フレイ アイディー アシンメトリー スカート set ワンピース

微配色で大人らしいワントーンスタイルを表現できるセットアップワンピース

【Design/Styling】

やわらかなハイネックニットトップスと揺れる裾が華やかなアシンメトリースカートのセットアップは、それぞれ単品でも着用可能なデザイン‼️

トップスは取り外し可能な共地のベルトがアクセントになり、パンツとの相性も抜群❗️

スカートは高さを変えたフリルや切り替え、動くと足元が軽やかにのぞくスリットをあしらい、どこから見ても美しいシルエットに見えるよう計算尽くされたデザイン‼️

ウエストの後ろにゴムを仕込み、サイドにタブを付けているためサイズ調節可能❗️

┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈

■ 詳細 ■

●Brand★:) FRAY I.D

●Color★:) 画像参照

●Size★:) F/ 総丈: 63・B: 96・袖丈: 52・肩幅: 44・前下がり: 5・裾幅: 51.5 cm

●素材★:)トップス⁑ アクリル43・羊毛42・ナイロン13・ポリウレタン2%

(別布)スカート⁑ 表地 ポリエステル 100 %

裏地⁑ ポリエステル 100 %

●商品コード★:) FWNO204105

●状態★:) 新品・未使用品

●付属品★:) 本商品のみ。

●発送★:) 送料込み記載の場合 (追跡⋆保証ナシ✖︎)

(⚠️不安な方は、追跡⋆保証アリ◉の発送に変更下さい。

ご希望の方は必ずご購入前に、お知らせ願います<別途>)

⭕️値下げ★:) Profile記載通り

┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈

⭕️御質問⋆ご購入は必ず【Profile必読 &ご理解⋆ご納得】の上、宜しくお願い致します】

⭕️Profile必読次第、即購入大歓迎!ですが記載通り時間差で完売も御座いますので、一言頂けると尚有難いです。

⭕️新品・未使用品であっても1度は人の手に渡った物である事をご理解の上、ご購入ください。

▼こちらより是非アイテムページをご覧ください▼

#byStCoCotte

#24200

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド フレイアイディー 商品の状態 新品、未使用

