コレクション整理の為、出品致します。

福井県にあるメガネフレームメーカーのオリジナルブランド、日本製 チタン ゴールド

▼商品の詳細

ブランド :

商品の状況

レンズ :綺麗です

フレーム :綺麗です

付属品 : 社外ケース

◆サイズ◆

フレーム横幅・・・約138mm

ブリッジ幅 . . . 約 16mm

レンズ縦幅 ・・・約40mm

レンズ横幅 ・・・約41mm

テンプル全長・・・ 約140mm

(計測箇所によって多少異なりますのでだいたいの目安としてお考えください。)

■デモレンズなので、お使いの際は必ずレンズ交換してお使いください。

■出品しているブランド品は、県内の正規品しか取り扱っていないブランド買取店から購入したものであり、真贋鑑定済になります。

安心してお買い求めくださいませ

新品未使用の眼鏡フレームですが、自宅にて長く保管するので、少々の汚れ、キズ、埃付き等あります。状態については写真で判断してください。

神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮願います。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

