ご覧いただきありがとうございます。

安定のフェアウェイウッドです。

状態:新品未使用

購入:キャロウェイ正規取扱いネットショップ

保証:保証書あり(2年保証)

2023年4月購入品で直射日光に当たらない冷暗所で保管しているため状態もよく、安心してご使用いただけます。

他のゴルフ関連商品も出品中で同梱割引可能ですので、下記をご覧ください。

#AKSYのキャロウェイ

#AKSYのゴルフ

【商品詳細】

フレックス:S

左右:右

ヘッドカバー付き

新品/未使用品/正規品

日本仕様

長さ(インチ):43

ライ角(°):58

ヘッド素材:【フェース】マレージング鋼C300 / FLASHフェースSS22+フォージドフェースカップ【ボディ】17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+タングステン・スピードカートリッジ約29g

ヘッド体積(cm3):181

総重量(g):319

シャフト重量(g):49

バランス:D2

トルク:4.5

キックポイント:中調子

テーラーメイド

taylor made

ピン

ping

エピック

epic

ドライバー

フェアウェイウッド

レスキュー

ユーティリティ

アイアン

をご検討中のかたにもおすすめです。

【備考】

・他フリマでも出品しているため、売り切れ次第に商品ページを削除しますのでご了承ください。

・店舗品とは異なり写真のみでご判断いただくことになりますので、安心納得してご購入いただきたいと考えております。

不明点等ありましたらどうぞお気軽にご質問ください。

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。安定のフェアウェイウッドです。状態:新品未使用購入:キャロウェイ正規取扱いネットショップ保証:保証書あり(2年保証)2023年4月購入品で直射日光に当たらない冷暗所で保管しているため状態もよく、安心してご使用いただけます。他のゴルフ関連商品も出品中で同梱割引可能ですので、下記をご覧ください。#AKSYのキャロウェイ#AKSYのゴルフ【商品詳細】フレックス:S左右:右ヘッドカバー付き新品/未使用品/正規品日本仕様長さ(インチ):43ライ角(°):58ヘッド素材:【フェース】マレージング鋼C300 / FLASHフェースSS22+フォージドフェースカップ【ボディ】17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン&ソール+タングステン・スピードカートリッジ約29gヘッド体積(cm3):181総重量(g):319シャフト重量(g):49バランス:D2トルク:4.5キックポイント:中調子テーラーメイドtaylor madeピンpingエピックepicドライバーフェアウェイウッドレスキューユーティリティアイアンをご検討中のかたにもおすすめです。【備考】・他フリマでも出品しているため、売り切れ次第に商品ページを削除しますのでご了承ください。・店舗品とは異なり写真のみでご判断いただくことになりますので、安心納得してご購入いただきたいと考えております。不明点等ありましたらどうぞお気軽にご質問ください。

