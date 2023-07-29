専門ショップ asus chromebook c436f 超美品　箱、説明書、ACアダプタ付 ノートPC

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ノートパソコン 第6世代 i5 Windows11 オフィス付 SSD VAIO
原品限りです！
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良品◆ HP Elitebook 830 G5
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MacBookPro16インチ
8GB
【美品】マウスコンピュータ11.6インチノートPC MCJ MB11ESV
ディスプレイ
HP 17.3インチ SSD-1TB DDR4-16GB i5-7200u
HDタイプ · LEDバックライト · アスペクト比（初期設定時） · タッチスクリーン
Dynabook B65/M◆i5-8250U/SSD256G/8G/DVDRW
HDタイプフルHD
MacBook Pro 13インチ 2017年
LEDバックライトあり
dynabook G83/HU i5 1135G7 24GB SSD1TB
アスペクト比（初期設定時）16:9
【美品】NEC LAVIE 爆速新品SSD1TB i7 8GBパソコン PC
タッチスクリーンあり
【訳あり格安】Lenovo YOGA 720
ディスプレイ解像度1920 x 1080 ピクセル
Lenovo ThinkPad T480 ( Core i5 第8世代 )
ディスプレイ 対角表示領域35.6 cm (14")
ASUS Chromebook C425TA C425TA-AJ0375
【最新os】Dell latitude 5530
プロセッサオペレーティングモード64-bit
HP PC 16GB
サーマル・デザイン・パワー（TDP）15 W
東芝/R73/13インチ/高性能7thGen i5/8GB/新品SSD/カメラ
ジャンクション温度100 °C
449☆Win11☆正規Officeすぐに使えるSSDノートパソコン☆
PCI Expressレーン最大数16
ジャンク Apple MacBook Air
PCI Expressスロットバージョン3.0
96☆極上美品☆初心者向き☆サクサク動く☆Webカメラ☆Bluetooth
PCI Express構成1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1
NEC PC―LL750MSG Windows11
プロセッサメーカーIntel
格安！ノートパソコン！
コンフィグラブル TDP-down 周波数0.8 GHz
新品SSD爆速⭐️初期設定済みカメラ付き青いノートパソコン⭐️メモリ16GB
コンフィグ可能 TDP-down10 W
SONY Core i5搭載 新品SSD256GB メモリ8GB ノートパソコン
コンフィグラブル TDP-up25 W
爆速❗️⭐️新品SSD❗️⭐️ かっこいいレッド❗️⭐️すぐ使えるノートパソコン⭐️初心者向け
コンフィグラブル TDP-up 周波数2.1 GHz
FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/W
プロセッサソケットBGA 1528
MacBook Pro 2015 13inch 8GB 128SSD
プロセッサキャッシュタイプスマートキャッシュ
G16東芝 dynabook G83M i5◆4GB◆SSD256GB◆13.3
プロセッサキャッシュ6 MB
lifebook ah56/m Core i7
システムバスレート4 GT/秒
★良品♠︎Windows11ノートパソコン★Fujitsu LIFEBO AH54
プロセッサスレッド数8
カメラ付き✨大容量640GB⭐️仕事にも◎⭐️すぐ使えるノートパソコン✨
プロセッサコアの数4
ジャンク Surfacebook i7/8GB/SSD256GB/Office付
プロセッサ・ブースト周波数4.2 GHz
Panasonic i5/高速SSD Windows11 ソフト多数（返品可）
プロセッサモデルi5-10210U
美品！高年式2019！Win11/SSD&HDD/メモリ8/DVD/無線/カメラ
プロセッサ世代第10世代 Intel Core i5プロセッサ
『初心者におすすめ』NECノートパソコン定番モデルLEVIE
プロセッサ ベース動作周波数1.6 GHz
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Let's note（レッツノート）CF-SX2 SSD256GB メモリ4GB
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〔美品〕MacBook Air 13inch ｜SSD256GB｜4GB｜i5
数時間使用したのみで、超美品です。原品限りです！白色8GBディスプレイHDタイプ · LEDバックライト · アスペクト比（初期設定時） · タッチスクリーン HDタイプフルHDLEDバックライトありアスペクト比（初期設定時）16:9タッチスクリーンありディスプレイ解像度1920 x 1080 ピクセルディスプレイ 対角表示領域35.6 cm (14")プロセッサオペレーティングモード64-bitサーマル・デザイン・パワー（TDP）15 Wジャンクション温度100 °CPCI Expressレーン最大数16PCI Expressスロットバージョン3.0PCI Express構成1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1プロセッサメーカーIntelコンフィグラブル TDP-down 周波数0.8 GHzコンフィグ可能 TDP-down10 Wコンフィグラブル TDP-up25 Wコンフィグラブル TDP-up 周波数2.1 GHzプロセッサソケットBGA 1528プロセッサキャッシュタイプスマートキャッシュプロセッサキャッシュ6 MBシステムバスレート4 GT/秒プロセッサスレッド数8プロセッサコアの数4プロセッサ・ブースト周波数4.2 GHzプロセッサモデルi5-10210Uプロセッサ世代第10世代 Intel Core i5プロセッサプロセッサ ベース動作周波数1.6 GHzメモリーメモリクロック速度 · メモリ外形 · 内蔵メモリ型式 · 内蔵メモリメモリクロック速度2133 MHzメモリ外形オンボード内蔵メモリ型式LPDDR3-SDRAM内蔵メモリ8 GBストレージ互換可能メモリカード · カードリーダー内蔵 · SSDフォームファクタ · NVMe · インストール済みSSD数量 · ストレージメディア互換可能メモリカードマイクロSD (TransFlash)カードリーダー内蔵ありSSDフォームファクタM.2NVMeありインストール済みSSD数量1ストレージメディアSSDその他詳細はメーカーHPの情報を優先ください。スペックに誤りがあった場合の責任は負いません。