専門ショップ asus chromebook c436f 超美品　箱、説明書、ACアダプタ付 ノートPC

数時間使用したのみで、超美品です。

ノートパソコン 第6世代 i5 Windows11 オフィス付 SSD VAIO

原品限りです！

274データ保存贅沢使い1TG✨すぐ使えるノートパソコン✨初心者向けカメラ付PC



Microsoft Surface Laptop2 i7 SSD512×2♪



良品◆ HP Elitebook 830 G5

白色

MacBookPro16インチ

8GB

【美品】マウスコンピュータ11.6インチノートPC MCJ MB11ESV

ディスプレイ

HP 17.3インチ SSD-1TB DDR4-16GB i5-7200u

HDタイプ · LEDバックライト · アスペクト比（初期設定時） · タッチスクリーン

Dynabook B65/M◆i5-8250U/SSD256G/8G/DVDRW

HDタイプフルHD

MacBook Pro 13インチ 2017年

LEDバックライトあり

dynabook G83/HU i5 1135G7 24GB SSD1TB

アスペクト比（初期設定時）16:9

【美品】NEC LAVIE 爆速新品SSD1TB i7 8GBパソコン PC

タッチスクリーンあり

【訳あり格安】Lenovo YOGA 720

ディスプレイ解像度1920 x 1080 ピクセル

Lenovo ThinkPad T480 ( Core i5 第8世代 )

ディスプレイ 対角表示領域35.6 cm (14")

ASUS Chromebook C425TA C425TA-AJ0375



【最新os】Dell latitude 5530

プロセッサオペレーティングモード64-bit

HP PC 16GB

サーマル・デザイン・パワー（TDP）15 W

東芝/R73/13インチ/高性能7thGen i5/8GB/新品SSD/カメラ

ジャンクション温度100 °C

449☆Win11☆正規Officeすぐに使えるSSDノートパソコン☆

PCI Expressレーン最大数16

ジャンク Apple MacBook Air

PCI Expressスロットバージョン3.0

96☆極上美品☆初心者向き☆サクサク動く☆Webカメラ☆Bluetooth

PCI Express構成1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1

NEC PC―LL750MSG Windows11

プロセッサメーカーIntel

格安！ノートパソコン！

コンフィグラブル TDP-down 周波数0.8 GHz

新品SSD爆速⭐️初期設定済みカメラ付き青いノートパソコン⭐️メモリ16GB

コンフィグ可能 TDP-down10 W

SONY Core i5搭載 新品SSD256GB メモリ8GB ノートパソコン

コンフィグラブル TDP-up25 W

爆速❗️⭐️新品SSD❗️⭐️ かっこいいレッド❗️⭐️すぐ使えるノートパソコン⭐️初心者向け

コンフィグラブル TDP-up 周波数2.1 GHz

FMV LIFEBOOK Floral Kiss CH75/W

プロセッサソケットBGA 1528

MacBook Pro 2015 13inch 8GB 128SSD

プロセッサキャッシュタイプスマートキャッシュ

G16東芝 dynabook G83M i5◆4GB◆SSD256GB◆13.3

プロセッサキャッシュ6 MB

lifebook ah56/m Core i7

システムバスレート4 GT/秒

★良品♠︎Windows11ノートパソコン★Fujitsu LIFEBO AH54

プロセッサスレッド数8

カメラ付き✨大容量640GB⭐️仕事にも◎⭐️すぐ使えるノートパソコン✨

プロセッサコアの数4

ジャンク Surfacebook i7/8GB/SSD256GB/Office付

プロセッサ・ブースト周波数4.2 GHz

Panasonic i5/高速SSD Windows11 ソフト多数（返品可）

プロセッサモデルi5-10210U

美品！高年式2019！Win11/SSD&HDD/メモリ8/DVD/無線/カメラ

プロセッサ世代第10世代 Intel Core i5プロセッサ

『初心者におすすめ』NECノートパソコン定番モデルLEVIE

プロセッサ ベース動作周波数1.6 GHz

panasonicレッツノート 8GB【Core i7】



ヨドバシカメラ2023年夢のお年玉箱国内ノートパソコン(i3オフィスあり)の夢

メモリー

G-TUNE RTX2070 搭載,Core i7/32GB/AI画像作成可能

メモリクロック速度 · メモリ外形 · 内蔵メモリ型式 · 内蔵メモリ

aya様専用 ノートパソコン

メモリクロック速度2133 MHz

富士通 U937/P i5-7300U/8GB/128GB

メモリ外形オンボード

Lenovo IdeaPad Flex 550 RIZEN 5700U

内蔵メモリ型式LPDDR3-SDRAM

[価格要相談] LIFEBOOK AH77/G レッド

内蔵メモリ8 GB

東芝 i7●新品SSD512GB●メモリ8GB★office★ノートパソコン



Lenovo ノートパソコン office2019 SSD120GB i5

ストレージ

Let's note（レッツノート）CF-SX2 SSD256GB メモリ4GB

互換可能メモリカード · カードリーダー内蔵 · SSDフォームファクタ · NVMe · インストール済みSSD数量 · ストレージメディア

カメラ付PC✨人気のVAIO✨i3搭載✨ノートパソコン✨Bluetooth対応

互換可能メモリカードマイクロSD (TransFlash)

Raytrek i7-6700hq quadro m1000m

カードリーダー内蔵あり

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SSDフォームファクタM.2

新品 DELL 超高速12コア i5 8GB 256GB WiFi6 MIL規格

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Lenovo Thinkpad X1 CARBON 20KG-S8FH00

その他詳細はメーカーHPの情報を優先ください。スペックに誤りがあった場合の責任は負いません。

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 未使用に近い

数時間使用したのみで、超美品です。原品限りです！白色8GBディスプレイHDタイプ · LEDバックライト · アスペクト比（初期設定時） · タッチスクリーン HDタイプフルHDLEDバックライトありアスペクト比（初期設定時）16:9タッチスクリーンありディスプレイ解像度1920 x 1080 ピクセルディスプレイ 対角表示領域35.6 cm (14")プロセッサオペレーティングモード64-bitサーマル・デザイン・パワー（TDP）15 Wジャンクション温度100 °CPCI Expressレーン最大数16PCI Expressスロットバージョン3.0PCI Express構成1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1プロセッサメーカーIntelコンフィグラブル TDP-down 周波数0.8 GHzコンフィグ可能 TDP-down10 Wコンフィグラブル TDP-up25 Wコンフィグラブル TDP-up 周波数2.1 GHzプロセッサソケットBGA 1528プロセッサキャッシュタイプスマートキャッシュプロセッサキャッシュ6 MBシステムバスレート4 GT/秒プロセッサスレッド数8プロセッサコアの数4プロセッサ・ブースト周波数4.2 GHzプロセッサモデルi5-10210Uプロセッサ世代第10世代 Intel Core i5プロセッサプロセッサ ベース動作周波数1.6 GHzメモリーメモリクロック速度 · メモリ外形 · 内蔵メモリ型式 · 内蔵メモリメモリクロック速度2133 MHzメモリ外形オンボード内蔵メモリ型式LPDDR3-SDRAM内蔵メモリ8 GBストレージ互換可能メモリカード · カードリーダー内蔵 · SSDフォームファクタ · NVMe · インストール済みSSD数量 · ストレージメディア互換可能メモリカードマイクロSD (TransFlash)カードリーダー内蔵ありSSDフォームファクタM.2NVMeありインストール済みSSD数量1ストレージメディアSSDその他詳細はメーカーHPの情報を優先ください。スペックに誤りがあった場合の責任は負いません。

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