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【在庫処分】 廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾 メッセンジャーバッグ

商品の説明

コレクション・お気に入りを多数出品中です‼️
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⚠️ 未使用のお品ですが、長期保管によるスレ等はご容赦下さい。
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新品・未使用（タグ無し）‼️
ヒロ様専用　Herz ヘルツ メッセンジャーバッグ CM-100 ラナパー付き

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パタゴニアのブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L（Black Hole Mini Messenger）です。
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美品ハンティングワールド ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ USA製
小型ながらも頑丈で、日常の必需品を整頓する便利なバッグ。
フライターグ　サムソナイト　セット

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Black Hole Messenger（旧型 22L / 後期型 24L）は、かなり大きく使い方も限られますが、こちらは普段使いに最適。
廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾

エミ様専用SUPREME Field Messenger bag メッセンジャー
お子さんの通学や通塾にもピッタシです。
THE NORTH FACE【大容量レア】メッセンジャーバッグ　ビッグローブ

モニコクルーズインサンフランシスコ　メッセンジャーバッグ
商品名：ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L（Black Hole Mini Messenger 12L）
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型番：49321
【迷彩】Missionworkshop Rummy Black Camo
カラー：Purple（PUR）
ルイヴィトン モノグラムチタニウム メッセンジャー
サイズ：41 x 28 x 13 cm
ヒロ様専用　Herz ヘルツ メッセンジャーバッグ CM-100 ラナパー付き
重さ：624 g (1 lb 6 oz)
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F/ce. メッセンジャーバック
■商品説明
美品ハンティングワールド ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ USA製
・TPU（サーモプラスチック・ポリウレタン）フィルムをラミネートした、天候の変化の急場をしのぐ軽量で丈夫なリップストップ・ポリエステル素材。なお、縫い目やジッパーの防水処理は行っておりません
フライターグ　サムソナイト　セット
・メインコンパートメントにはドロップイン型ポケットを１つ、メッシュポケットを１つ、ペンスロットを３つ、目立たないジッパー式ポケットを１つ備え、フラップの外側のポケットには水分を弾く裏返したコイルジッパーを使用
Arc'teryx メッセンジャーバッグ
・内側のスリーブには15インチまでのほとんどのラップトップ・コンピューターやタブレット、小型電子機器を収納可能
廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾
・ショルダーストラップは調節可能
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・上部に補強済みの持ち運び用ハンドル付き
THE NORTH FACE【大容量レア】メッセンジャーバッグ　ビッグローブ

モニコクルーズインサンフランシスコ　メッセンジャーバッグ
らくらくメルカリ便（ヤマト宅急便）です。
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配達希望時間帯が有れば、購入後メッセージ欄よりご指示下さい。
【迷彩】Missionworkshop Rummy Black Camo
午前中（12時まで）/ 14-16 / 16-18 / 18-20 / 19-21

ルイヴィトン モノグラムチタニウム メッセンジャー

商品の情報

ブランドパタゴニア
商品の状態新品、未使用

ヒロ様専用　Herz ヘルツ メッセンジャーバッグ CM-100 ラナパー付き

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F/ce. メッセンジャーバック

美品ハンティングワールド ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ USA製
コレクション・お気に入りを多数出品中です‼️⚠️ 未使用のお品ですが、長期保管によるスレ等はご容赦下さい。========新品・未使用（タグ無し）‼️パタゴニアのブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L（Black Hole Mini Messenger）です。小型ながらも頑丈で、日常の必需品を整頓する便利なバッグ。Black Hole Messenger（旧型 22L / 後期型 24L）は、かなり大きく使い方も限られますが、こちらは普段使いに最適。お子さんの通学や通塾にもピッタシです。商品名：ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L（Black Hole Mini Messenger 12L）型番：49321カラー：Purple（PUR）サイズ：41 x 28 x 13 cm重さ：624 g (1 lb 6 oz)■商品説明・TPU（サーモプラスチック・ポリウレタン）フィルムをラミネートした、天候の変化の急場をしのぐ軽量で丈夫なリップストップ・ポリエステル素材。なお、縫い目やジッパーの防水処理は行っておりません・メインコンパートメントにはドロップイン型ポケットを１つ、メッシュポケットを１つ、ペンスロットを３つ、目立たないジッパー式ポケットを１つ備え、フラップの外側のポケットには水分を弾く裏返したコイルジッパーを使用・内側のスリーブには15インチまでのほとんどのラップトップ・コンピューターやタブレット、小型電子機器を収納可能・ショルダーストラップは調節可能・上部に補強済みの持ち運び用ハンドル付きらくらくメルカリ便（ヤマト宅急便）です。配達希望時間帯が有れば、購入後メッセージ欄よりご指示下さい。午前中（12時まで）/ 14-16 / 16-18 / 18-20 / 19-21

商品の情報

ブランドパタゴニア
商品の状態新品、未使用

【在庫処分】 廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾 メッセンジャーバッグ

20分钟前

【在庫処分】 廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾 メッセンジャーバッグ

¥19,499 ¥14,624

(税込) 送料込み
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出品者

39b133ceee

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【在庫処分】 廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾 メッセンジャーバッグ 【在庫処分】 廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾 メッセンジャーバッグ

ファッション通販】 廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ

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