【在庫処分】 廃番・新品‼️パタゴニア ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L 通学・通塾 メッセンジャーバッグ

⚠️ 未使用のお品ですが、長期保管によるスレ等はご容赦下さい。

新品・未使用(タグ無し)‼️

パタゴニアのブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L(Black Hole Mini Messenger)です。

小型ながらも頑丈で、日常の必需品を整頓する便利なバッグ。

Black Hole Messenger(旧型 22L / 後期型 24L)は、かなり大きく使い方も限られますが、こちらは普段使いに最適。

お子さんの通学や通塾にもピッタシです。

商品名:ブラックホール・ミニ・メッセンジャー 12L(Black Hole Mini Messenger 12L)

型番:49321

カラー:Purple(PUR)

サイズ:41 x 28 x 13 cm

重さ:624 g (1 lb 6 oz)

■商品説明

・TPU(サーモプラスチック・ポリウレタン)フィルムをラミネートした、天候の変化の急場をしのぐ軽量で丈夫なリップストップ・ポリエステル素材。なお、縫い目やジッパーの防水処理は行っておりません

・メインコンパートメントにはドロップイン型ポケットを1つ、メッシュポケットを1つ、ペンスロットを3つ、目立たないジッパー式ポケットを1つ備え、フラップの外側のポケットには水分を弾く裏返したコイルジッパーを使用

・内側のスリーブには15インチまでのほとんどのラップトップ・コンピューターやタブレット、小型電子機器を収納可能

・ショルダーストラップは調節可能

・上部に補強済みの持ち運び用ハンドル付き

らくらくメルカリ便(ヤマト宅急便)です。

配達希望時間帯が有れば、購入後メッセージ欄よりご指示下さい。

午前中(12時まで)/ 14-16 / 16-18 / 18-20 / 19-21

商品の情報 ブランド パタゴニア 商品の状態 新品、未使用

