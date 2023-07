˚✩∗*゜⋆。˚✩☪︎⋆。˚✩˚✩∗*゜⋆。˚✩⋆。˚✩☪︎⋆ ˚✩∗*゜

○商品説明

PRADA / プラダ

逆三角ロゴプレート トライアングルプレート

ナイロン

ハンドバッグ ミニバッグ

ブラック

○付属品

本体、ギャランティカード

○購入時情報

購入先: 大阪 大丸店

購入時期: 5年以上前

○状態

やや使用感あります。

バッグ底の片側の縫い目部がやや破れがあります。

ファスナーの動作は問題なく使えます!

バッグとしは問題なく使える感じですが、破れが気になる方はお直しに出してもいいかもしれません^ ^

○素材

ナイロン

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○色

ブラック 黒

詳細は写真にて確認下さい^ ^

○採寸(多少の誤差がございます)

※着画はご遠慮お願いします※

サイズ

縦、横、マチ

22×40×11.5cm

ハンドル含めた総高さ

36cm

管理番号

R108

■注意事項

素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

神経質な方はご遠慮ください^ ^

梱包時は丁寧に梱包の上発送致します^ ^

基本的には1〜2日で発送致します♪

即購入可能です♪

コメントなど、お気軽にお待ちしてます♪

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 傷や汚れあり

