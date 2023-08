商品の説明

▲値下げ交渉に積極的にお応え致します。

下記内容をご確認の上お取引お願い致します。

ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。

*こちらで出品している商品は、真偽保証されているブランドオークション(株式会社エコリング)にて購入した正規品です。

*商品は中古ランク:AB・もしくは保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。

*万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談ください。

【商品説明】

1.商品名:PRADA レザー本革チェーンショルダーバッグ

2.商品詳細:

・金具差し込み開閉

・内側オープンポケットx1

・金具カラー:ゴールド

3.サイズ:-

4.カラー:ブラック

5.素材:モノグラム

6.付属品:鍵あり

7.製造管理番号:-

8.コンディション:

●中古ランク:AB

●外側:

・ヨレ、擦れ、シワ、キズ、汚れ少しあり

・背面に汚れなし(写真参照)

●内側:

・金具に擦れ、キズあり

・保存臭あり

実際の状態は画像にてご確認ください。

▲神経質な方、完璧を求める方は購入をご遠慮ください。

注意事項:

▼備考

・目立つ傷等は写真に載せておりますが、写りきらない微細なスレ汚れある場合がございます。ご理解頂ける方ご購入お願い致します。

・万が一コピー商品がありましたら返品対応させて頂きますので、評価前にコメントお願いいたします。

※イメージが違ったなどの理由での返品は致しかねますので、ご購入前にご確認下さい。

※折り畳み簡易梱包にて匿名配送致します。すり替え防止させて頂く場合がございます。不明点はご質問ください。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

