お得セット ジョングクCalvin Klein カルバンクライン Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

⭐︎CalvinKlein Tシャツ ジョングク着用⭐︎

Calvin Klein Jeansカルバンクライン

モノグラムエンブロイドTシャツ

7/6まで発送できません。

そのため、到着が遅くても良いという方にご購入いただけるようでしたらお値引きします。

カルバンクラインのアンバサダーに就任したジョングクが着ているTシャツです。

Calvin Klein韓国正規店(百貨店)にて購入。

(思わず興奮して店頭で撮ってしまった写真が2枚目のものです。)

店頭に出ていたものではなく、在庫分を購入した為、袋からは一切出ていない未開封品です。

水濡れ防止し、匿名配送致します。

24時間以内に発送可能です!

☆即購入OK

☆新品未開封

☆サイズ L (Sサイズも出品予定)

#Calvin Klein

#JUNGKOOK

#グク

#BTS

#ARMY

#ジョングク

#グッズ

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カルバンクラインジーンズ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド カルバンクラインジーンズ 商品の状態 新品、未使用

