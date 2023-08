最安値に挑戦！ 【美品】ボッテガヴェネタ ミニショルダーバッグ イントレチャート 1Q11 ショルダーバッグ

この度はご覧頂き誠にありがとうございます。

訳あり未使用品【ESCADA】チェーンショルダーバッグ 定価117000円+税

出品している商品はすべて鑑定済の正規品になります。

ご安心してお買い物をお楽しみ下さい。

管A0127K9014

☑購入場所:ブランド品古物市場(要免許)

☑商品詳細

ブランド名:BOTTEGA VENETA

(ボッテガ ヴェネタ)

素材:レザー

カラー:デコローズ

型番:536228

仕様:-

付属品:なし

☑サイズ

横:約20cm

縦:約15cm

マチ:約7cm

ショルダー:最大約124cm

☑コンディション

自己評価:ABランク

*特筆する大きなダメージのない、

全体的にキレイめなお品物です。

表面:-

背面:-

サイド:-

コーナー:-

底面:-

間口:-

内側:-

ショルダー:-

気になる箇所がございましたら、

お気軽にコメント下さい。

☑おすすめスタイル

春コーデ、ジャケット

カジュアル、フォーマル

通勤通学、デイリーユース

メンズ、レディース、ユニセックス

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

ボッテガヴェネタのお品物を他にも出品しております(^_-)-☆

#ボッテガヴェネタ出品商品一覧を確認 ←Click here

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

#BOTTEGAVENETA

#ボッテガヴェネタ

#ボッテガバッグ

#ショルダーバッグ

#斜め掛けバッグ

#レザーバッグ

#イントレチャート

#レディース

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

