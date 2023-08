✳ルイヴィトン ミュゼットタンゴ ショルダーバッグ モノグラム ✳

国内正規店で購入しました。

☆サイズ(平置き採寸)

・縦 20cm

・横 26cm

・厚さ 7cm

・内ポケット×1つ

・No.LM0034

・布袋なし

ベルト部分にシミ、角に多少のスレあります。

中はキレイです。

中古品とご理解のうえ写真をよく確認してからご検討をお願いします。

ご不明点は購入前にご質問ください。

※神経質な方の購入はお控えください。

必ずプロフィールをお読みください。

他にもたくさん出品していますのでぜひご覧下さい。

#ヴィトン#LOUISVUITTON#ショルダー#カジュアル#廃盤♯レディース

カラー...ブラウン

素材...本革

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

