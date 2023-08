小物などお買い得な福袋 新品未開封品✨　コードギアス 反逆のルルーシュ　紅月カレン バニー　生足Ver. その他

【ご購入から24時間以内に匿名配送にて発送致します❗家の隣がコンビニなので急ぎ欲しい方にオススメです❗】

【現在出回っているものの中では最安値クラスとなっております✨】

輸送箱もすべて未開封品です✨

発送の際はこのまま発送致しますが、ほかにご希望の発送方法ございましたら相談受け付けます。

トラブル防止のため、傷や初期傷等に敏感な方は御遠慮いただきプレイ用とお考えください。また素人保管の為ご了承ください。

すり替え防止対策をしております。

◇素人による自宅保管になりますので納得した上での購入をお願い致します。

◇値段交渉等でコメント中の方がいらしても即購入頂いた方を優先させて頂きます。

はやいもの勝ちですので、欲しい方はお早めにどうぞ❗️(^ ^)

コードギアス反逆のルルーシュ

新品未開封品✨ コードギアス 反逆のルルーシュ 紅月カレン バニー 生足Ver.

紅月カレン

レッドデータアニマルズ

バニー

フィギュア

ギアス

カレン

ルルーシュ

生足バニー

バニーガール

#MegaHouse_ALTER_アルファオメガ

#コードギアス反逆のルルーシュR2コードギアス反逆のルルーシュ『コードギアス』シリーズ

#紅月カレン_カレン・シュタットフェルト_

#コードギアス反逆のルルーシュR2紅月カレン(バニーガール)1_8完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

