コメントなしの即購入可能です。 万が一売り切れの際はご了承ください。

ネイバーフッド × ヴィローンのシャツをお売りいたします。

かなり珍しいデザインでフレイム柄に生々しいドクロがプリントされております。

唯一無二のデザインです。

ほとんど使用感なく、禿筆するようなダメージありません。タグ付きです。

サイズはS

平置き素人寸法で

肩幅46センチ

身幅52センチ

着丈72センチ

多少の誤差はご了承ください。

状態や配送時期に細かい方はトラブル防止のため購入をお控えください。 ブランド古着屋にて購入品です。何か気になる事がありましたら、時間帯問わずお問い合わせください。

コメントなしの即購入可能です。 万が一売り切れの際はご了承ください。ネイバーフッド × ヴィローンのシャツをお売りいたします。かなり珍しいデザインでフレイム柄に生々しいドクロがプリントされております。唯一無二のデザインです。ほとんど使用感なく、禿筆するようなダメージありません。タグ付きです。サイズはS平置き素人寸法で肩幅46センチ身幅52センチ着丈72センチ多少の誤差はご了承ください。状態や配送時期に細かい方はトラブル防止のため購入をお控えください。 ブランド古着屋にて購入品です。何か気になる事がありましたら、時間帯問わずお問い合わせください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ネイバーフッド 商品の状態 未使用に近い

