人気の雑貨がズラリ！ アラジン 90s Disney Tシャツ vintage ディズニー Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディズニーヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディズニーAladdinから激レアな1枚。状態も良くツラも良し、大人が着てもかなりいいデザインではないでしょうか。袖、裾シングル着丈66 身幅53 肩幅52 Lサイズ。90s 80s 古着 Disney ディズニー vintage ビンテージ ヴィンテージ mickey ミッキー ミニー pixar ピクサー Toy Story トイストーリー モンスターズインク 白雪姫 ピノキオ ダンボバンビ ファンタジア シンデレラ 不思議の国のアリス ピーターパン 101匹わんちゃん ジャングルブック くまのプーさん リトルマーメイド 美女と野獣 アラジン ライオンキングポカホンタス ノートルダムの鐘 ヘラクレス ムーラン ターザン ダイナソー スティッチ

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