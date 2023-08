出産祝い たかたか様専用　 藤原ヒロシ着 NIKE BLAZER LOW BLUE US8 スニーカー

ご覧いただきありがとうございます。

★商品説明

●状態 新品未使用、試着もしてません。

●サイズ US8(26センチ)

●カラー 画像参照

■注意事項

新品未使用ですが、個人保管品となりますので、神経質な方は購入をお控えいただきます様お願いいたします。

説明以外の傷、汚れ、破損、動作の不具合の発生がある場合も、返品・返金・クレーム等には一切お応え出来ませんのでご了承いただける方のみご購入下さい。

NCNRでお願いいします。

ご理解いただける方のみ購入をお願いいたします。

■発送方法

・らくらくメルカリ便

sequel

シークエル

uniform experiment

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

