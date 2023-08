今期のオークリーファクトリーとのコラボモデルです。

ブレインデッド公式オンラインで購入。

こちらのモデルは国内ではブレインデッドの店舗でのみ少量販売の為、大変希少です。

6/20時点でStock Xでは60,500円になってます。

3枚目、片方のみ箱から出して撮影。

カラーはgrape

UK8

27cm

値下げ不可

oakley factory team flesh

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ブレインデット 商品の状態 新品、未使用

