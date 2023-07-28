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トレジャーゾン厳選ジュエリー
Tiffany ティファニー YG 750 エルサペレッティ 1PD リング
美品 ダイヤモンド 0.16ct 2連 リング K18 指輪 A00729
※お気持ち程度のお値引きは可能な場合もありますが大幅な値引きは出来ません。また、タイトルに値引不可の商品は値引きできません。予めご了承ください。
オパールリング 10K 9号 shushu jyojyoシュシュジョジョ
フォエバーマーク 指輪 ネックレス セット
新品仕上げ済のミキモトのアコヤパールリングです。淡いピンクの干渉色のミキモトらしい上質なパールになります。ダイヤモンドも光って綺麗です。デザインは華美になり過ぎず色々なシーンで活躍してくれます♪
新品未使用 KAORU リング #13 イエローベリル K10 ピンクゴールド
なかなか入手の出来ない美しいミキモトの大珠パールリングですので、この機会にご検討くださいませ。
美品 ミキモト Pt950 ダイヤ0.23ct(F‐VVS1) リング 指輪
スタージュエリー k18 ダイヤモンドリング 5号
【ブランド名】ミキモト MIKIMOTO
豪華☆PT非加熱サファイアリングS:2.34ct D:2.072ct
【商品名】アコヤパール ダイヤ リング 指輪
ルイヴィトン リング ナノグラム
【素材】PT900 プラチナ
ピンクジェリーオパール リングB
【サイズ】約7.5号
LOUIS VUITTON ルイヴィトン 小物 リング 指輪 バーグ ナノグラム
【重量】5.1g
トレソロ Tresoro ダイヤリング サイズ ＃11 k18WG
【宝石】アコヤ真珠8.2mm メレダイヤモンド14ピース
グッチ ダブルGフラワーリング GUCCI 14号 レディース 指輪 シルバー
【付属品】なし
繊細な唐草銀細工の指輪 モロッコシルバー
やまねこ様専用 エテ K10リング 13号
朗報:
美品 K18 エメラルド計0.77 ダイヤ計1.43 デザイン リング 指輪
当店をフォローしていただければ、最短翌日発送します！
ハート・可愛い！ミキモト k18 ダイヤ リング 2.43g M805
必要な方是非気軽にお問い合わせください！
スペーサープレーン3mm
✴︎極美品 K18 18金 0.053ct ダイヤ ルビー ゴールド リング
他にも宝石等、多く出品しております！
本日限定価格！プラチナリング
在庫は #トレジャーゾン からご覧ください！！
ルイヴィトン プティットバーグ アンプラント リング k18
カルティエ フルエタニティ#49
管理番号:MTHT-8187
M64839 ルイヴィトン ジョンク モノグラム バングル ブレスレット
商品の情報
ブランド
ミキモト
商品の状態
未使用に近い
ティファニー 指輪 K18WG アトラスナローリング 8号4g ホワイトゴールド
ヴァンドームアオヤマ リング k10
アガット10k リング
ティファニー トゥルーナローリング
専用です エメラルドのダイヤリング 鑑定書付き
グッチ ミラー リング プラチナ pt950 リング 指輪 リンク トゥ ラブ
Pt900 K18 ダイヤ リング0.90ct 16号
✨美品✨ヴィヴィアンウエストウッド コンジットストリートリング
グッチ パール 2連 リング スタッズ ゴールド 13
トレジャーゾン厳選ジュエリー※お気持ち程度のお値引きは可能な場合もありますが大幅な値引きは出来ません。また、タイトルに値引不可の商品は値引きできません。予めご了承ください。新品仕上げ済のミキモトのアコヤパールリングです。淡いピンクの干渉色のミキモトらしい上質なパールになります。ダイヤモンドも光って綺麗です。デザインは華美になり過ぎず色々なシーンで活躍してくれます♪なかなか入手の出来ない美しいミキモトの大珠パールリングですので、この機会にご検討くださいませ。【ブランド名】ミキモト MIKIMOTO【商品名】アコヤパール ダイヤ リング 指輪【素材】PT900 プラチナ【サイズ】約7.5号【重量】5.1g【宝石】アコヤ真珠8.2mm メレダイヤモンド14ピース【付属品】なし朗報:当店をフォローしていただければ、最短翌日発送します！必要な方是非気軽にお問い合わせください！他にも宝石等、多く出品しております！在庫は #トレジャーゾン からご覧ください！！管理番号:MTHT-8187
商品の情報
ブランド
ミキモト
商品の状態
未使用に近い
最新コレックション ミキモト アコヤ パール ダイヤ リング 8.2mm リング
375
0分钟前
最新コレックション ミキモト アコヤ パール ダイヤ リング 8.2mm リング
¥
66,000
¥
35,640
(税込) 送料込み
7
12
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商品の情報
カテゴリー
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アクセサリー
リング
ミキモト アコヤ パール ダイヤ リング 8.2mm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
7d3d272012547
1542
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (12)
最新コレックション ミキモト アコヤ パール ダイヤ リング 8.2mm リング
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