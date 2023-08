お立ち寄り頂きありがとうございます。

◆ お得情報 ◆

フォロー割・リピーター割 実施中!

プロフィールに詳しい情報を載せております。ぜひご覧ください。

他にもノースフェイス商品や海外より良質な商品を扱っております。以下からご覧いただけます。

#Nスペースデザイン

◆ 商品の特徴 ◆

日本でも大人気ブランド THE NORTH FACEのジョガーパンツのご紹介です。

韓国の公式オンラインショップから個人輸入した正規品です。

完全未使用でタグなども全てついています。

ひざ部分の切り返しデザインと前後それぞれのロゴがオシャレな海外限定品です。

ポケットも前後にあり、デザイン性と利便性を兼ね備えた逸品です。

素材は表地:ナイロン95%、ポリウレタン5%で肌触りがよく、

ゆったりとしたシルエットで普段使いからジムでのトレーニングウェアとしても活躍します。

日本未発売モデルです。

人気の商品につき、ご検討の方はお早めに♪

◆ 商品の説明 ◆

状態 :新品・未使用

ブランド:ザ・ノースフェイス(The North Face)

サイズ :XL

素材 :ナイロン95%、ポリウレタン5%

ウエスト:83 cm

ヒップ :116 cm

注意事項:写真撮影のため袋から一度出しておりますが、タグ付き新品未使用です。

◆ 発送について ◆

梱包はクッション材等を使用し、ダンボールに入れて発送いたします。

お支払確認後、1~2日以内の発送を心掛けております。

お渡し時の破損等は、『全額返金』にて、対応させて頂きます。

とても素敵な商品ですので、安心してご購入いただけるよう努めて参ります。

質問や価格交渉なども誠意を持って対応いたします。

気になる点がありましたら、お気軽にコメントしてください。

NFB00126BEXL

カラー...ベージュ

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...ナイロン

シルエット...ワイド

裾...裾リブ・ゴム

股上...レギュラー

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

