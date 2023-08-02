魅了 綺麗なノートパソコン　Office201インストール　NEC NS150A ノートPC

人気のNEC製 15.6インチ スタンダードノートパソコンです。

【極美品】Microsoft Surface Laptop 3 15インチ

光にかざすと薄い擦り傷は見えますが、大きな傷はなく綺麗だと思います。

Lenovo L580 8世代 i5 8250U 500G 8G ノートパソコン

液晶周りのベゼルとキーボードの保護フィルムは貼ったままです。

macbook pro 2015 / i5 / メモリ16gb / ssd250



美品✨爆速ハイスペック富士通中古ノートPC✨corei7 新品SSD 高性能

Windows11と最新のマイクロソフトOffice2021をインストールしていますので、インターネットに繋がなくても、エクセルやワード、パワーポイントが使用できます。

FUJITSUパソコン

バッテリーは事務作業に使用して3時間くらい使えています。

12.5型 ノートパソコン HP Folio G1 中古美品 M3/8GB

ハードディスクの使用時間も380時間程度ですので、まだまだ使用できると思います。

NEC VersaPro VK23TFB 動作確認初期設定済み すぐ使用可能

Bluetooth内蔵、Wifiは高速な５GHｚ対応です。

588☆Windows11☆Core i5 メモリ8G☆設定済みノートパソコン☆

webカメラ内蔵していますので、zoomなどでオンライン会議に使用することもできます。

MacBook Air 11inch 2015 SSD960GB中古

ＡＣアダプターはレノボ製のをお付けします。

すぐに使える✨NEC HDD500GB LL550/W ノートパソコン ブラック



NECノートパソコン☆高速SSD☆8世代Corei5☆オフィス2019付き



TOSHIBA dynabook AZ25 ノート 15.6型

CPU Celeron Dual-Core 3205U

レッツノート12.1型CF-SV7 Win11 8GBメモリSSD256【訳あり

メモリ 4GB

新品SSD256GB★最新Win11搭載/WEBカメラ/高速メモリ4G/オフィス

HDD 500GB

Lenovo ノートパソコン office2016承認済み MOS試験勉強

画面 15.6インチ

dynabook T552 PT55236HBMWとCanon TS5030S

光学ドライブ DVDスーパーマルチ

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

人気のNEC製 15.6インチ スタンダードノートパソコンです。光にかざすと薄い擦り傷は見えますが、大きな傷はなく綺麗だと思います。液晶周りのベゼルとキーボードの保護フィルムは貼ったままです。Windows11と最新のマイクロソフトOffice2021をインストールしていますので、インターネットに繋がなくても、エクセルやワード、パワーポイントが使用できます。バッテリーは事務作業に使用して3時間くらい使えています。ハードディスクの使用時間も380時間程度ですので、まだまだ使用できると思います。Bluetooth内蔵、Wifiは高速な５GHｚ対応です。webカメラ内蔵していますので、zoomなどでオンライン会議に使用することもできます。ＡＣアダプターはレノボ製のをお付けします。CPU Celeron Dual-Core 3205Uメモリ 4GBHDD 500GB画面 15.6インチ光学ドライブ DVDスーパーマルチ

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

送料無料 メモリ増設済 MacBookPro 13" MD101J/ALIFEBOOK U937/R Core i5 SSD LTE内蔵 軽量新品同様MacBook Pro 2020 13" 2.3GHz 32GB 1TBWIN11対応 GTX1650搭載 ゲーミングノート i7 16GB SSDSurface Go3 64GB4GB office無し版かも タイプカバーつきエイリアン 14 win11Homeメモリ16GB SSD128×SSD1000✨爆速新品SSD✨Core i7✨可愛い赤色ノートPC✨初期設定済✨すぐ使えるLenovo IdeaPad Slim 360 【ほぼ未使用品】