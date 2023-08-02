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魅了 綺麗なノートパソコン　Office201インストール　NEC NS150A ノートPC

商品の説明

人気のNEC製　15.6インチ　スタンダードノートパソコンです。
【極美品】Microsoft Surface Laptop 3 15インチ
光にかざすと薄い擦り傷は見えますが、大きな傷はなく綺麗だと思います。
Lenovo L580 8世代 i5 8250U 500G 8G ノートパソコン
液晶周りのベゼルとキーボードの保護フィルムは貼ったままです。
macbook pro 2015 / i5 / メモリ16gb / ssd250

美品✨爆速ハイスペック富士通中古ノートPC✨corei7 新品SSD 高性能
Windows11と最新のマイクロソフトOffice2021をインストールしていますので、インターネットに繋がなくても、エクセルやワード、パワーポイントが使用できます。
FUJITSUパソコン
バッテリーは事務作業に使用して3時間くらい使えています。
12.5型 ノートパソコン HP Folio G1 中古美品 M3/8GB
ハードディスクの使用時間も380時間程度ですので、まだまだ使用できると思います。
NEC VersaPro VK23TFB 動作確認初期設定済み すぐ使用可能
Bluetooth内蔵、Wifiは高速な５GHｚ対応です。
588☆Windows11☆Core i5　メモリ8G☆設定済みノートパソコン☆
webカメラ内蔵していますので、zoomなどでオンライン会議に使用することもできます。
MacBook Air 11inch 2015 SSD960GB中古
ＡＣアダプターはレノボ製のをお付けします。
すぐに使える✨NEC HDD500GB　LL550/W ノートパソコン　ブラック

NECノートパソコン☆高速SSD☆8世代Corei5☆オフィス2019付き

TOSHIBA dynabook AZ25 ノート 15.6型
CPU　Celeron Dual-Core 3205U
レッツノート12.1型CF-SV7 Win11 8GBメモリSSD256【訳あり
メモリ　4GB
新品SSD256GB★最新Win11搭載/WEBカメラ/高速メモリ4G/オフィス
HDD　500GB
Lenovo ノートパソコン　office2016承認済み　MOS試験勉強
画面　15.6インチ
dynabook T552 PT55236HBMWとCanon TS5030S
光学ドライブ　DVDスーパーマルチ

送料無料 メモリ増設済 MacBookPro 13" MD101J/A

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

LIFEBOOK U937/R Core i5 SSD LTE内蔵　軽量

新品同様MacBook Pro 2020 13" 2.3GHz 32GB 1TB

WIN11対応 GTX1650搭載 ゲーミングノート i7 16GB SSD

Surface Go3 64GB4GB office無し版かも タイプカバーつき

エイリアン 14 win11Homeメモリ16GB SSD128×SSD1000

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Lenovo IdeaPad Slim 360 【ほぼ未使用品】
人気のNEC製　15.6インチ　スタンダードノートパソコンです。光にかざすと薄い擦り傷は見えますが、大きな傷はなく綺麗だと思います。液晶周りのベゼルとキーボードの保護フィルムは貼ったままです。Windows11と最新のマイクロソフトOffice2021をインストールしていますので、インターネットに繋がなくても、エクセルやワード、パワーポイントが使用できます。バッテリーは事務作業に使用して3時間くらい使えています。ハードディスクの使用時間も380時間程度ですので、まだまだ使用できると思います。Bluetooth内蔵、Wifiは高速な５GHｚ対応です。webカメラ内蔵していますので、zoomなどでオンライン会議に使用することもできます。ＡＣアダプターはレノボ製のをお付けします。CPU　Celeron Dual-Core 3205Uメモリ　4GBHDD　500GB画面　15.6インチ光学ドライブ　DVDスーパーマルチ

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ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

魅了 綺麗なノートパソコン　Office201インストール　NEC NS150A ノートPC

15分钟前

魅了 綺麗なノートパソコン　Office201インストール　NEC NS150A ノートPC

¥11,500 ¥9,775

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綺麗なノートパソコン Office201インストール NEC NS150A

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