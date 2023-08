こちら7月4日までのお値段です。

フィンクバイナー コロコロ亀さん 7体セット

⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠

過ぎましたら40.000円に戻します。

1/3スケールドール、オビツ50センチ



アゾン タイムオブエターナルシリーズ エレン ミントチョコレート

1/3スケールドール、オビツ50センチの球体関節人形です。

アゾンのコンセプトもののキャラクターのようです。

とっても可愛いお顔で、体型的にはお胸が小さく、幼児っぽい印象でした。

アゾン系ドールお好きな方であればお好きかと。(uωu*)

中古にて購入し、ドール自体の見た感じは綺麗です。

難としては髪に少しベタつきあるかもしません。

それとインナーフレーム?肩部分に少しヒビ割れがあります。

ポーズが取れない訳ではありませんが、長い目で見ると交換した方が良いかと…。

さらにセット品のドロワーズとソックス、外箱には痛みがあります。

服や小物に欠品がありますので、こちらに使えそうなカーディガンとリボンお付けします。

外箱が大きいため、ダンボールをツギハギしての発送になります。あらかじめご了承ください。m(_ _)m

プチプチ補強と水濡れ防止して、メルカリ便などの追跡付きで送る予定です。

上記大丈夫そうでしたら即購入歓迎です。⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠

可愛がってあげてください。m(__)m

以下商品の細かい説明です。

【商品詳細】

ELLEN(エレン)/~Mint Chocolate~(アゾンダイレクトストア販売ver.)

髪色:Antique Silver(アンティークシルバー)

瞳色:Sapphire(サファイア)

マスクデザイン:思い当たる

素体:オビツ50cm/Mバスト/ホワイティ

ヘッド:植毛仕様

セット内容:ドールヘッド、ボディ、

ドロワーズ、ソックス、スチールプレート、外箱

写真のピンクの衣装と飾りをオマケにお付けします。Ꮚ⁠˘⁠ ⁠ꈊ⁠ ⁠˘⁠ ⁠Ꮚ

#アゾンインターナショナル #AZONEINTERNATIONAL

#オビツ50

#1/3

#球体関節人形

#ドール

#bjd

#一式セット

#えっくすきゅーと

#アゾンダイレクトストア限定

#azone

#ellen

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

