517-0217

謎の多いボタン裏16 刻印のLevi'sです

内側にも78年製の表記が残っています

ブーツカット型です

ウエスト 45cm

股上 33cm

股下 92cm

写真や説明以外の傷など1つも許せないという方は☓

古着に理解がある方でお願いいたします。

24時間以内にはお支払いお願いいたします

ヴィンテージ

ビンテージ

70s

デニムパンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

