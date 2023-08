新品 MacBook Pro 13インチ　8GBユニファイドメモリ　512GB SSD ノートPC

2020年に大学のレポート作成で使用するため購入しましたが、まったく使用していなかったので出品致しました。

2020年に大学のレポート作成で使用するため購入しましたが、まったく使用していなかったので出品致しました。充電回数 : 39回自宅のみでの使用で外出はしていません。写真の丸印に傷がありますがさほど目立つとは思いません。(感覚差がございますのでご理解の上ご購入よろしくお願い致します)丸印の傷以外はかなりの美品です。18万円で購入しました。よろしくお願い致します^ ^※他サイトでも出品しており、他サイトでお話が入ると急に削除する可能性がございます。MacBook ProM113インチ8GB メモリ512GB SSDスペースグレー付属品完備シリーズMacBook Pro製品年式2020画面サイズ13インチCPU種類Apple M1OSMac OSメモリ8GBSSD容量512GBMacBook Pro (Retinaディスプレイ, 13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports) スペースグレイ MWP42J/A#MacBook#MacBook Pro#Apple#マックブック#パソコン#pc

