お知らせ ログイン 会員登録 出品
超激安 新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！ エフェクター

商品の説明

参考定価：28,600円
1995fx Still Buff ミュートスイッチ付き
中身の確認のみで未使用。お値下げ不可。
Ibanez / PD7 Phat-Hed Bass Overdrive

ANALOG.MAN SUN FACE BC183 シリコンファズ
独立したBOOSTスイッチとベースブースト機能を搭載したクラシックオーバードライブペダル。
BOSS ME-50

idea sound product IDEA-MTZ ver.1
■主な特長
BOSS DM-3
・クラシックスタイルのブルージーなオーバードライブ
`69年製 Tone Bender MK3 ゲルマニュウム トーンベンダ ファズ
・豊富でダイナミックなトーン
美品 electro-harmonix OCTAVE MULTIPLEXER
・サウンドに輪郭を与えるクリーンミックスノブ
JIM DUNLOP JH-OC1 Jimi Hendrix OCTAVIO
・独立したクリーンブースト
shogo様専用
・低音域を強調するためのBASS BOOST スイッチ

VEMURAM Shanks 4K 期間限定値下げ

商品の情報

商品の状態新品、未使用
参考定価：28,600円中身の確認のみで未使用。お値下げ不可。独立したBOOSTスイッチとベースブースト機能を搭載したクラシックオーバードライブペダル。■主な特長・クラシックスタイルのブルージーなオーバードライブ・豊富でダイナミックなトーン・サウンドに輪郭を与えるクリーンミックスノブ・独立したクリーンブースト・低音域を強調するためのBASS BOOST スイッチ

商品の情報

商品の状態新品、未使用

超激安 新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！ エフェクター

56分钟前

超激安 新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！ エフェクター

¥21,000 ¥11,760

(税込) 送料込み
8
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

58dac

 1303

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

58dac
超激安 新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！ エフェクター 超激安 新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！ エフェクター

新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！

新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！


新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機

新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機


新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機

新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機


新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機

新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機


驚きの値段】 新品未使用品 T-Rex Moller 2 オーバードライブ名機

驚きの値段】 新品未使用品 T-Rex Moller 2 オーバードライブ名機


驚きの値段】 新品未使用品 T-Rex Moller 2 オーバードライブ名機

驚きの値段】 新品未使用品 T-Rex Moller 2 オーバードライブ名機


新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機

新品未使用品！T-REX MOLLER II デュアルオーバードライブ名機

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 超激安 新品未使用品！T-REX MOLLER II　デュアルオーバードライブ名機！ エフェクター
© www.inba.net, Inc.