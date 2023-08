ご覧頂きありがとうございます()

LEDシーリングライトSONYマルチファンクションライト

即購入OKです

一昨年の引っ越しに伴い新品を購入しましたが、こちらは使わないままでしまってありました。

プチプチに包んであったので、傷や汚れもないと思います。

【アイテム】

Panasonic パナソニック

LEDシーリングライト

HH-CE1492A [14畳]

Panasonic LEDシーリングライトHH-CE1492A [14畳]



Yahoo 49,800円

【概要】

特徴

フラットな発光面

パネル部分拡大と均一発光で明るさ感アップ

ホコリが溜まりにくく、お手入れラクラクキレイコート搭載

センター光とパネル光の点灯・消灯の切り替えで、多彩なあかり空間を演出

上下左右に光が広がりお部屋の広さ感がアップ

小さな文字もくっきり読みやすい「文字くっきり光」搭載

◆スペック

適用畳数:~14畳

光色:調色対応(電球色~昼光色)

調光機能:連続調光(100-5%)

リモコン:有

デザイン:丸形・枠あり

タイマー:留守番タイマー

平均演色評価数:83Ra

色温度:2700K ※電球色/6500K ※昼光色

定格光束:6099lm

定格消費電力:48.5W

固有エネルギー消費効率:125.7lm/W

幅:600mm

奥行き:600mm

高さ:85mm

重量:4.2kg

その他:

リモコン【パネル・センター・おまかせ・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100%~約5%〉調光・〈昼光色~電球色〉調色可能・常夜灯(6段調光可能)↓↓壁スイッチ【普段→常夜灯】

【付属品】

リモコン

【喫煙・ペット】

喫煙者、ペットはおりません。

【梱包】

プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。

【発送】

1日から2日の間で発送させて頂きます。

※こちらの商品は即購入歓迎です。

※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。

その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。

返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。

どうぞ宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

