□商 品 名:「25th Anniversary Seiko Matsuda PREMIUM DVD BOX」

□商品内容:DVDディスク13枚組、特製豪華ブックレット付き、特製ボックス入り

□商品説明:25周年記念スペシャルアイテム!数々のライブソフトの中からDVD化されていなかったタイトルを一挙にDVD化した集大成BOX!【完全生産限定盤】

※箱の角が2か所切れています。箱の内側にしみあり。(写真)

外箱には小さなスレや傷が有ります。

箱に切れ・しみが有るので、「やや傷や汚れあり」としていますが、DVDはケース、盤面とも奇麗です。

ブックレットも日焼け、汚れ、紙折れなく奇麗です。

タバコ禁煙、ペットいませんので臭いの付着ありません。

※長期自宅保管のため、御理解いただける方、よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

