THE NORTH FACE ノースフェイス トランゴジャケット M 収納袋付#ヒイロの部屋#ノースフェイスヒイロ NY17500 色 ネイビーサイズ M【実寸(平置き)】[着丈] 68cm (後襟付根~後ろ裾下)[身幅] 61cm (脇下~脇下)[肩幅] 53cm (肩~肩)[袖丈] 61cm (脇下~袖先)※素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。厚さもありますのでそれも考慮し実寸とお持ちのジャケットを比較しましてご判断お願いします。ゴールドウィン正規品です。着用感あります。収納袋に入れて保管しておりましたのでシワシワになってますが、目立つ切れや破れはありませんので問題なく着用していただけます。キズ?あります(画像赤丸)100円玉はキズ大きさ比較のものですので、商品には含まれません。古着特有の微小の汚れ、ダメージ、使用感等はあらかじめご了承宜しくお願いします。写真で雰囲気を掴んでいただければ幸いです。空気を抜いてぺったんこにして発送いたしますのでご理解できますかたのご検討宜しくお願いします。ダウンジャケットアンタークティカ バルトロ サザンクロス マウンテン ヒマラヤン エレバス ヌプシ トリクライメイト トリクライメート マクマード#ノースフェイスY8312502

