BROTHER CPV03 B500 コンピューターミシン

【主な仕様】

サイズ:幅418mm × 高さ306mm × 奥行190mm

質量:6.5kg

ぬい速度:毎分70~710針

使用ミシン針:家庭用ミシン針(HA×1)

ランプ:白色LEDランプ

【付属品】

ボビン3個(そのうち1個はかまにセットされています。)

ネジ回し

ドライバー

はとめ穴パンチ

ミシンブラシ

糸こま

糸こま押え

ミシン針(#11 1本、#14 1本、#16 1本)

押え(5種 ボタン穴かがり押え たち目かがり押え 片押え ジグザグ押え まつりぬい押え)

リッパー

ミシンハードカバー

取扱説明書

早見表

【状態】

目立ったキズや汚れの無いお品ですよ。

写真を参考にしてください。

動作確認済み、良好です!

【主な機能】

■自動糸調子: 厚地、薄地、その他伸縮地など素材にあわせた 最適な糸調子に調整してくれます。

■7枚歯送り: 生地をしっかり送りキレイに仕上がります。

■自動糸通し: 針穴への糸通しが指1本のレバー操作で簡単に通ります。

■スピード調節: ゆっくりスタート、スーパースロー等の速度調節が簡単にできます。

■自動ボタンホール: ボタンを押さえセットするだけ、あとはミシンにお任せ

■模様選択16種類(直線:左基線、直線:中基線、伸縮ぬい、ジグザグ、たち目かがり×2種類、まつりぬい×2種類、点線ジグザグ、3重ぬい、アップリケ、ファゴティング、かんどめ、ボタン穴かがり×3種類)

■静かな動作音、しっかりした縫い目で、家庭用としては十分なミシンです。

是非、この機会にご購入をご検討ください

よろしくお願いしますm(__)m

044001

商品の情報 ブランド ブラザーコウギョウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

