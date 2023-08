ARC'TERYX

Beta LT Jacket Men's

アークテリクス BETA LT JACKET

・カラー :BLACK

・サイズ :Medium

[メンズMサイズ]

身幅:59 肩幅:51 袖丈:67 着丈:76

※タグ、BIRDAID完備

2022年10月購入後、数回着用の美品です。シームテープの剥がれもなく状態はとても良いです。

現在、オンラインでは完売となっております。

実店舗、正規取扱店でも品薄状態となってますので大変希少価値の高い商品です。

【商品説明】※web抜粋

計算されたシンプルなデザインが最大限の汎用性を発揮するベータ LT。山のアクティビティに必須の機能性をしっかり網羅したアイテムです。bluesign® 認証を獲得し、優れた軽量性と耐久性が自慢の3L ゴアテックス生地により、あらゆる種類のアクティビティで、防水性、防風性、透湿性による保護性能を発揮します。ヘルメット対応のストームフード™ が、視界を遮ることなく、抜群のカバー力を実現。アイテムを簡単に出し入れできるハンドポケットはウォータータイト™ ジッパーにより安全な収納が可能です。また、ピットジップがスピーディな通気を実現し、実用的な立体構造による動きやすさも魅力です。

アークテリクス

ARC'TERYX

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 未使用に近い

