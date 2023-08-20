美品 BLACKPINK プレミアム特典　ペンライト　タオル付き 女性アイドル

2023年4月9日

BLACKPINK プレミアム特典 ペンライト タオル付き

東京ドーム公演プレミアムシート特典

乃木坂46 与田祐希 直筆サイン 生写真

バッグ、クッション、ネックストラップ、ペンライト、リボン、マスキングテープ、タオルのセットです。

BLACKPINK プレミアム特典 ペンライト タオル付き

ペンライト、タオルは開封済みです。他は未開封です。

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早い者勝ちでお願い致します。

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送料込みです。即発送します。

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LIVE ブラックピンク

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エリア···関東

BLACKPINK プレミアム特典 ペンライト タオル付き

会場···東京ドーム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

2023年4月9日 東京ドーム公演プレミアムシート特典バッグ、クッション、ネックストラップ、ペンライト、リボン、マスキングテープ、タオルのセットです。ペンライト、タオルは開封済みです。他は未開封です。早い者勝ちでお願い致します。送料込みです。即発送します。LIVE ブラックピンクエリア···関東会場···東京ドーム

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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