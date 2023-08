返品&値下げ交渉はお断りしております。

ネイサン【NATHAN】ベイパーハウ 12L 2.0 トレランベスト ベストのみ

定価 24200円

Sサイズ

THE NORTH FACE ザ ノースフェイス

Flight Training Pack 12

フライトトレイニングパック12

身体への密着性を追求しながら、必要十分な装備の携行が可能なトレイルランニングベストです。素材は、軽量性と耐久性を高いレベルで両立したCORDURAリップストップナイロンに、ストレッチファブリックの組み合わせ。必要十分な強度を保ち、多彩な収納スペースを確保しながら体への追従性とフィット感を高めています。メインコンパートメントは、簡易蓋を設けたアジャスター式で、立ち止まることなく開閉できる操作性を追求。レインウエアや防寒着の着脱を考慮した仕様です。背面は、吸汗速乾機能をもち、ベストを着ているかのようなフィット感とドライな着用感で快適さを維持。残量に応じて位置調節が可能なオリジナルボトルが2本付属しています。

背負ったままでも開閉のできるフラップつきドローコード式メインコンパートメント/容量に応じて位置を調整できるオリジナルボトルつき/本体左側上部にジッパーつきセキュリティポケット/リザーバー専用コンパートメント/ショルダーハーネス部分にゴムスピンドルつきのストレッチポケット/フロント下部左右にストレッチポケット/ホイッスルつきスピンドルコード/高さ調整可能な2本のチェストストラップ/サイドコンプレッションストラップ/リフレクターロゴ

サイズ

(着丈×身幅×裾幅)

XS/37×15×38.5cm

S/38×16×39cm

M/40×17×41cm

L/41.5×18.5×43.5cm

カラー ブラック

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

