輝く高品質な 00s SUPREME シュプリーム Ali VS Frazier Tee Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧頂きありがとうございます。

Supreme Rick Rubin Tee Black L



ブランド:SUPREME

カラー:ブラック

サイズ:寸法をご確認下さい。

状態:ブランドタグ薄れ有。その他、若干のヤケや小穴が確認できますが、ヴィンテージ慣れしている方であれば問題無く着用いただけます。

肩幅49.5cm 身幅56cm 着丈73cm 袖丈25cm

多少の誤差はご了承下さい。

2000年頃のSUPREME "Ali VS Frazier Tee"

モハメドアリとジョーフレージャーのTシャツです。

内タグが薄れ確認できませんが、実寸でXL程度と判断できます。もちろんUSA製です。

現在は数も少なく、特に大きいサイズのブラックは入手困難となっております。

この機会にいかがでしょうか。

ご不明点がございましたらコメントまで宜しくお願い致します。

40s/50s/60s/70s/80s/90s/00s/VINTAGE/ヴィンテージ/古着/235

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 やや傷や汚れあり

