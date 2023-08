【時間指定不可】 Bape sta mesh cap M a bathing ape キャップ

カラー···ブラック

どこも完売しているレアキャップです。

3回ほどの着用で、目立つ汚れ等ありません。

メッシュキャップのみです。

定価16500円

質問等あればコメントよろしくお願いします。

ベイプスタ

アベイシングエイプ

メッシュキャップ

商品の情報 ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 未使用に近い

