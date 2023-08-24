当店の記念日 新品未使用 MONCLER モンクレール Tシャツ ロゴ 半袖 L パープル 紫 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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ブランド：MONCLER モンクレール

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サイズ：メンズL着丈72cm肩幅44cm身幅48cm

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素材：綿

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購入場所：ヨーロッパMONCLER正規取扱店

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カラー···パープル

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袖丈···半袖

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柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

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ネック···クルーネック

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購入時期：2022年7月

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1日〜2日以内に発送させていただきます！早めの発送を心がけております。

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ペット、喫煙者等おりませんのでキレイな状態でお届けしております。

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すり替え防止の為返品は承っておりませんm(__)m

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また過度な値下げ交渉もお断りさせていただきます。

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

新品未使用 MONCLER モンクレール Tシャツ ロゴ 半袖 L 大人気 メンズ パープル 紫 タグ付き★即購入歓迎★ご覧いただきありがとうございますブランド：MONCLER モンクレールサイズ：メンズL着丈72cm肩幅44cm身幅48cm素材：綿購入場所：ヨーロッパMONCLER正規取扱店カラー···パープル袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック購入時期：2022年7月ヨーロッパ正規取扱店から購入しております。100%正規品ですのでご安心くださいませ。ご希望があれば購入時のレシートコピーを同封させていただきます。1日〜2日以内に発送させていただきます！早めの発送を心がけております。★追跡付き・匿名配送可能です。ペット、喫煙者等おりませんのでキレイな状態でお届けしております。すり替え防止の為返品は承っておりませんm(__)mまた過度な値下げ交渉もお断りさせていただきます。ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

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