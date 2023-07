①お名前

②連番数 (連結うちわは只今お休み中です。)

③サイズ

④文字の色(内側から)

⑤フォント

⑥装飾&くん、ちゃんなどの文字

⑥オプション

⑦到着希望日

⑧お支払い日

⑨うちわ裏厚紙加工の有無 (連結うちわ以外の方のみ)

⑩その他ご希望

★【取引に関して】

なるべく迅速な対応を心がけておりますが、仕事の合間に作成しているため、コメントなどにすぐ対応できないことがありますが、ご理解の程よろしくお願い致します。

コメントの返事が遅かった等の理由で低評価をつけられる方が時々おられます。お互い気持ちの良いお取引がしたいので、上記の点をご理解くださった方はご購入ください♪

★【発送について】

○発送は基本、ゆうゆうメルカリ便を利用しております。(ご希望の配送方法がございましたら、可能な限り対応致します。)

※[お急ぎ便について]

只今多忙につき、対応しておりません。、8/1から再開予定です。通常ご注文確定から2週間ほどお時間いただいたおります。

★【商品について】

●ジャンボうちわ用のうちわ文字です。全て規定内に収まるサイズで作成しております。

主にカッティングシートを使用しております。

今のところカッティングマシンは導入しておらず手作業でカッターでカットしているので、機械のようには完璧に作成するのは不可能です。

ひとつ一つ丁寧にお作りしてますが、その点ご理解いただいてご購入ください。

"注"うちわ文字のみの販売でうちわ本体は付属致 しません。

商品ページをよくお読みになった上でご購入ください。よろしくお願い致します♡

#ファンサうちわ

#カンペうちわ

#なにわ男子

#SnowMan

#名前うちわ

#うちわ文字

#ジャニーズ

#ライブグッズ

#応援うちわ

人気グループ···なにわ男子

グッズ種類···うちわ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

