カラー···水色

Supreme × THE NORTH FACE (S)

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

【美品】GUCCI Off The Grid ナイロントラックジャケット

フード···フードあり(取外し不可)

CORDURA typewrighter band collar shirt

季節感···春、秋

アートポンチョ



モンベル mont-bell ライトシェル ジャケット クリマプラスメッシュ

メンズSサイズ。とても大切に着用しておりましたので気になる汚れも少なくまだまだ着て頂けます。女性の形にも着用して頂けると思います。写真の通り、首元のシミ、ロゴ上にの小さな擦れ汚れございますが着て頂く分には目立ちません。神経質な方はご遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド プラダスポーツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

