春先取りの ヒステリックグラマー　ツギハギデニム　ウミヘビデニム デニム/ジーンズ

ヒスのブラックデニムです。

20年以上前のものです!

Organic cottonベーシック SRN02 ヴィンテージブルー

サイズが合わなくなり長期間自宅にて保管しておりました。どなたか穿いていただける方にお譲りしたいと思います。

サイズ: S

ウエスト: 約33

股上: 約25

股下: 約70

⚠️平置き採寸 (多少誤差あります)

※ご納得いただける方のみ、お願いいたします!

神経質な方はご遠慮ください。

#ヒス

#ウミヘビ

#ダメージ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ヒスのブラックデニムです。20年以上前のものです!サイズが合わなくなり長期間自宅にて保管しておりました。どなたか穿いていただける方にお譲りしたいと思います。サイズ: Sウエスト: 約33股上: 約25股下: 約70⚠️平置き採寸 (多少誤差あります) ※ご納得いただける方のみ、お願いいたします!神経質な方はご遠慮ください。 #ヒス#ウミヘビ#ダメージ

